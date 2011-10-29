به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش از مسابقه بین‌الملل 12 اثر ویدیویی کوتاه و نیمه بلند ایرانی و خارجی از 10 کشور جهان با سه اثر ایرانی رقابت می‌کنند. کشورهای ایتالیا و سوئیس با دو فیلم بیشترین آثار این بخش از جشنواره را به خود اختصاص داده‌اند.

آثار "در مدرسه" از پرتغال، "توپ" از انگلیس، "بلوندی" از ایتالیا، "مبارزین کوچک" از سوئیس، "ماتیا سویچ" از کرواسی ، "مختار" از کانادا، "شکار با پدر" از استرالیا، "رونالدو" از سوئیس، "بذر رویا" از فرانسه، "کار گروهی" از کره جنوبی، "شی ژی" از ایتالیا و "ازدیده پنهان" از تاجیکستان فیلم‌های خارجی این بخش از جشنواره فیلم کودک هستند.



در این بخش از جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، آثار ایرانی مرسی سید محمدرضا هاشمیان، و خدایی که ... مهشید فریدفر و صدای پای آب پرنیا کاظمی پور با آثار خارجی رقابت می‌کنند.



بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از23 تا 27 آبان ماه جاری در اصفهان برگزار می شود.

