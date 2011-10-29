به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا به جدیت وزارت علوم در اسلامی شدن دانشگاهها اشاره کرد و افزود: دغدغه شخصی وزیر علوم اسلامی شدن دانشگاههاست نه تفکیک جنسیتی. اصطلاح تفکیک جنسیتی مربوط به وزارت علوم نیست اصطلاح رسانه های خارجی است. ما می خواهیم در دانشگاهها عفاف و حجاب رعایت شود اما برخی به دنبال مانع تراشی برای این امر هستند.

وی با اشاره به برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی تاکید کرد: با توجه به غنای بالای مباحث اسلامی، عظمت فرهنگ اسلام و انقلاب باید گفت کرسی‌های آ‍زاد اندیشی یک فرصت محسوب می‌ شود نه یک تهدید.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه رسالت تشکل های دانشجویی با دیگر گروه‌های فرهنگی متفاوت است افزود: بیشترین دغدغه تشکلهای دانشجویی باید بصیرت افزایی و تلاش در جهت رسیدن به آرمانهای انقلاب و مطالبه این آرمانها باشد.

به گفته دارا، جایگاه تشکلهای دانشجویی جایگاه تصمیم سازی و اجرای تصمیمات است اما باید دقت داشت در اجرای فعالیتها از آرمان‌ گرایی و مطالبه گری غافل نشد.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه عده ای به دنبال این هستند که فضای دانشگاهها را فضایی بی انگیزه جلوه دهند، ادامه داد: این در حالیست که باید گفت هیاهو و جنجال به معنای پویایی و نشاط نیست. پویایی یعنی با اندیشه و تعقل حرکت کردن نه جنجال به راه انداختن.

وی اضافه کرد: سعی کنید دامنه مخاطبان خود را افزایش دهید، یعنی طوری کار کنید دیگرانی که هم فکر شما نیستند جذب افکار و اندیشه های شما شوند که البته کرسی‌های آزاد اندیشی اگر به نحو مطلوب برگزار شود می تواند یکی از بسترهای این امر برای جذب حداکثری در دانشگاه ها باشد.

دارا در خصوص امکان ترویج افکار وهابیت و برخی فرقه‌های دیگر در دانشگاه سیستان و بلوچستان از سوی افراد بیرونی هشدار داد و تاکید کرد: دانشجویان فعال خصوصا تشکل‌های این دانشگاه موظفند با جدیت نگاه و با روشن سازی و معرفت افزایی با این موضوع مقابله کنند.