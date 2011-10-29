بندهای خاکی برای استفاده بهینه از آب های جاری در کلات احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ساجدی قبل از ظهر شنبه در جلسه کارگروه ارتقاء بهره وری آب شهرستان مسئولیت این طرح را به اداره منابع طبیعی شهرستان محول کرد و خواستار پیگیری پروژه آبیاری تحت فشار بخش زاوین شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم افزایش سطح تولیدات دامی و فرآورده های لبنی شهرستان افزود: اداره جهاد کشاورزی شهرستان با هدف حمایت از دامداران به ویژه عشایری، بایستی تسهیلاتی چون تامین علوفه دام را برای آنها در نظر بگیرد.

معاون فرماندار کلات تامین آب شرب دامداران روستای چنار توسط اداره جهاد کشاورزی کلات را از دیگر مصوبات جلسه عنوان کرد.

وی با اشاره به اختلاف نظرهای به وجود آمده میان کشاورزان و شرکت آب منطقه ای شهرستان درباره تعیین حریم رودخانه کلات، خواستار برگزاری فوری جلسه ای میان دو طرف با هدف امضای تفاهم نامه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه شد.