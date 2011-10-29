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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

یزدانپناه به مهر خبر داد:

800 کیلوگرم فرآورده خام دامی در کرمان معدوم شد

800 کیلوگرم فرآورده خام دامی در کرمان معدوم شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان از ضبط و معدوم سازی 800 کیلوگرم فرآورده خام دامی در این شهرستان خبر داد.

محمد مهدی یزدانپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی  را یکی از وظایف دامپزشکی کرمان دانست و گفت: طی آبان ماه سال جاری 800 کیلوگرم فرآورده خام دامی در کرمان ضبط و معدوم شد.

یزدانپناه با اشاره به لزوم توجه به تاریخ تولید و انقضاء محصولات دامی گفت: مصرف کنندگان باید فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

این مسئول با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت افراد جامعه گفت: نظارت های دامپزشکی در راستای ارتقاء سلامت جامعه افزایش پیدا می کند.  

وی تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی کرمان آماده رسیدگی به هر گونه شکایات و گزارش‌های مردمی در این زمینه هستند.

کد مطلب 1446286

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