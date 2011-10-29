800 کیلوگرم فرآورده خام دامی در کرمان معدوم شد

محمد مهدی یزدانپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی را یکی از وظایف دامپزشکی کرمان دانست و گفت: طی آبان ماه سال جاری 800 کیلوگرم فرآورده خام دامی در کرمان ضبط و معدوم شد.

یزدانپناه با اشاره به لزوم توجه به تاریخ تولید و انقضاء محصولات دامی گفت: مصرف کنندگان باید فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

این مسئول با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت افراد جامعه گفت: نظارت های دامپزشکی در راستای ارتقاء سلامت جامعه افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی کرمان آماده رسیدگی به هر گونه شکایات و گزارش‌های مردمی در این زمینه هستند.