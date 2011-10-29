به گزارش خبرنگار مهر بهروز علیشیری امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، درباره حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهارداشت: در سالهای 85 تا 87 حجم سرمایه گذاری خارجی یک رقم ثابت و به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون دلار تا یک میلیارد و 600 میلیون دلار بود اما در سال 88 این رقم به 3 میلیارد دلار رسید که 86 درصد رشد نشان می دهد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در ادامه گفتگو به خبرنگار مهر گفت: در سال 89 این رقم به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل با 20 درصد رشد همراه بوده است و نسبت به 2 سال پیش بیش از 125 درصد رشد را نشان می دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استراتژی سازمان تثبیت جایگاه ایران در بازارهای بین المللی است، گفت: در سالهای 84 تا 89 حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی مصوب داشتیم که از این مقدار 15 میلیارد دلار وارد کشور شد.

علیشیری با اشاره به اینکه در هفت ماهه امسال 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است، بیان کرد: 12 هیئت سرمایه گذاری خارجی نزدیک به 120 پروژه را تصویب کردند که از این تعداد 50 پروژه اصلی و جدید به ارزش 5 میلیارد دلار مصوب شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: یکی از بهترین پروژه ها در حوزه گردشگری منطقه 22 تهران بود که ساخت پروژه های تجاری و گردشگری مورد توجه قرار گرفته است همچنین در حوزه صنعت و معدن و مسکن مهر هم تدوین پروژه هایی تصویب شد.

وی با بیان اینکه گروه امیرمنصور آریا خوشبختانه یا متاسفانه وارد جذب سرمایه گذاری خارجی نشده است، اظهارداشت: بنگاه های بزرگ از طریق تملک و ادغام می توانند جایگاه بهتری را در عرصه بین المللی داشته باشند.

علیشیری با اشاره به اینکه با 300 بنگاه برتر در حال مذاکره هستیم، گفت: این بنگاه ها باید به سمت بازارهای بین المللی از طریق تملیک و ادغام پیش بروند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: از سال 84 تا 89 حدود 30 میلیارد دلار پروژه فاینانس تجاری میان مدت خطوط اعتباری اوراق مشارکت داشتیم که امسال هم باید سرعت پیدا کند.

وی با مقایسه آمارهای سال 79 تا 84 اظهار داشت: متناسب نرخ رشد جذب سرمایه از منابع مالی در کشور بسیار بالاست بنابراین این شتاب باید حفظ شود البته نقش رسانه ها و مطبوعات برای ارائه تصویری بهتری از ایران بسیار مهم است.

علیشیری گفت: هم اکنون در عرصه های بین المللی به شدت علیه ایران فضا سازی می کنند و با وجود این همه مزیت در کشور اما فضای اقتصادی مناسبی ایجاد نشده است بنابراین باید برای ایجاد فضای سیاسی کم تنش با ثبات و معنی دار برای فعالیت کارگزاری های اصلی تلاش شود.