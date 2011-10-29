وقوع سرقت در کلاله 60 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد محمد سوری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اجرای طرح تشدید فعالیت های انتظامی و پاکسازی نقاط آلوده در کلاله میزان وقوع سرقت در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد کاهش داشته است.

جانشین انتظامی کلاله گفت: این موفقیت در راستای تلاش کارکنان انتظامی وبکارگیری روشهای پیشگیری از جرم توسط مردم حاصل شده است.

سرگرد سوری تصریح کرد: با تلاش کارکنان پلیس آگاهی میزان کشف سرقت نیز طی این مدت 59 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد، از شهروندان خواست، با بکار گیری روشهای پیشگیری ،سارقان را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته ونسبت به حفظ وبرقراری نظم وامنیت در سطح جامعه بیش از پیش با پلیس همکاری کنند.

کلاله در شرق گلستان واقع شده است.