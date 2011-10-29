ازدواج در دوازدهمین دوره طرح «این چند کتاب»

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به مناسبت اول ذی‌الحجه، سالروز ازدواج امیرالمومنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)، دوازدهمین دوره معرفی کتاب خود را در قالب طرح «این چند کتاب» به کتاب‌هایی در خصوص ازدواج و تشکیل خانواده اختصاص داد.

کتاب‌های در نظر گرفته شده برای دوازدهمین دوره «این چند کتاب» با هدف ترویج مباحثی درارتباط با مباحث خانواده و ازدواج و در قالب پوستر و بروشور در سطح کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی توزیع و معرفی می‌شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور که زیر نظر نهاد کتابخانه‌های اداره می‌شوند، این منابع را به صورت امانت دریافت کنند.

عناوین معرفی شده در این دوره از این طرح عبارتند از کتاب‌های «مطلع عشق» نوشته محمد جواد حاج علی اکبری، «معماری عشق پایدار» نوشته مسعود راد، «تحکیم خانواده» نوشته محمد محمدی ری شهری، «داستان ازدواج معصومین (ع)» نوشته ابراهیم بابایی و «ازدواج مکتب انسان سازی» به قلم سیدرضا پاک نژاد.

گفتنی است نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، هرماه و به مناسبت‌های مختلف کتاب‌هایی را در راستای ترویج مطالعه مفید به علاقه‌مندان کتابخوانی و اعضای کتابخانه‌های عمومی در قالب برنامه «این چند کتاب» معرفی می‌کند.