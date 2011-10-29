واگذاری مدیریت کارگاهها و مراکز فنی و حرفه ای به بخش تعاونیهای آموزشی

کورش پرند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واگذاری مدیریت کارگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای به بخش تعاونی های آموزشی دنبال می شود و این امر تاثیرات مطلوبی در راستای ارتقای امور به همراه دارد.

وی ادامه داد: این امر به عنوان یک هدف مهم دنبال می شود و زمینه های تحقق آن را با همکاری بخشهای ذیربط فراهم می کنیم.

این مسئول اضافه کرد: این امر به این ترتیب است که مربیان و دست اندرکاران هر مرکز یا کارگاه، اقدام به تشکیل تعاونی می کنند و سایر اقدامات لازم انجام می شود.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: این امر موجب ارتقای کمی و کیفی فعالیتها می شود و به همین دلیل جزو اهداف این سازمان قرار گرفته است.

این امر در راستای کوچک کردن و سبک سازی سازمان صورت می گیرد

پرند یادآور شد: امر یادشده در راستای کوچک کردن و سبک سازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صورت می گیرد و دنبال می شود.

این مسئول افزود: لازم است از پتانسیلهای حوزه های ذیربط از جمله حوزه تعاون به بهترین نحو استفاده کنیم و به کمک این امر، زمینه های پیشرفت امور فراهم شود.

اخبار غلط نیازمند اصلاح است

پرند گفت: برخی رسانه ها از خبر واگذاری مدیریت کارگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای به بخش تعاونی های آموزشی برداشت اشتباهی کرده اند و خبرهای غلطی منتشر کرده اند که این اخبار نیازمند اصلاح است.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: لازم است مربیان فنی و حرفه ای آموزشهای بروز را فراگیرند تا اثربخشی آموزشها به کارآموزان افزایش یابد.