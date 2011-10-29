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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

آغاز مسابقات لیگ برتر تیراندازی باشگاههای کشور در ارومیه

آغاز مسابقات لیگ برتر تیراندازی باشگاههای کشور در ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسابقات لیگ برتر تیراندازی باشگاه های کشور، یادبود سرداران شهید آذربایجان غربی در ارومیه از امروز به مدت دو روز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات تیراندازی لیگ برتر باشگاه های کشور به مناسبت پاسداشت و یاد بود هشت تن از سرداران شهید آذربایجان غربی در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی، مسافت 10 متر برگزار می شود.

در این مسابقات که 80 ورزشکار از کشور در قالب هشت تیم شامل شهرداری ارومیه هیئت تیراندازی فارس، نیروی زمینی ارتش، مقاوت سپاه، علوم انتظامی ناجا، سایپا البرز، هیئت تیراندازی مرکزی و فولاد مبارکه اصفهان حضور دارند با هم به رقابت خواهند می پردازند.

این مسابقات در بخش آقایان در محل مجموعه ورزشی شهید باکری، سالن 15 خرداد برگزار شده و در دور دوم این مسابقات در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی مسافت 10 متر از 12 آبان ماه به مدت دو روز ما بین تیم های لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور با 80 ورزشکار بانو از تیم های هیئت آذربایجان شرقی، نیروی زمینی ارتش، علوم انتظامی ناجا، مقاومت سپاه، هیئت همدان، فولاد مبارکه اصفهان و شهرداری ارومیه برگزار می شود.

کد مطلب 1446291

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