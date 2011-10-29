آغاز مسابقات لیگ برتر تیراندازی باشگاههای کشور در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات تیراندازی لیگ برتر باشگاه های کشور به مناسبت پاسداشت و یاد بود هشت تن از سرداران شهید آذربایجان غربی در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی، مسافت 10 متر برگزار می شود .

در این مسابقات که 80 ورزشکار از کشور در قالب هشت تیم شامل شهرداری ارومیه هیئت تیراندازی فارس، نیروی زمینی ارتش، مقاوت سپاه، علوم انتظامی ناجا، سایپا البرز، هیئت تیراندازی مرکزی و فولاد مبارکه اصفهان حضور دارند با هم به رقابت خواهند می پردازند .