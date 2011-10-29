به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا داودنژاد در این باره گفت: کودکان و نوجوانان در واقع آینده‌سازان یک جامعه محسوب می‏شوند. وقتی کودک جایگاه واقعی خود را در سینما بیابد طبیعی است که درباره وی فیلم ساخته می‏شود و وقتی درباره وضعیت کودکان و نوجوانان فیلم ساخته ‏شد جشنواره و برگزاری‏ آن امری مهم و ارزشمند محسوب می‏شود. جشنواره کودک و نوجوان نقشی اساسی در ارتباط کودکان با جامعه پیرامون خود ایفا می‏کند.

وی درباره شعار این دوره جشنواره ادامه داد: در هیچ شرایطی چنین شعاری شعار بدی نیست. ایجاد امید و زندگی امری ضروری و مهم است، امید چیزی است که آدمیزاد را زنده نگه می‏دارد. جشنواره در طول دوره برگزاری خود می‌تواند امید و نشاط را در میان مخاطبان ایجاد کند. وقتی که به فکر این مسئله هستیم که همه گروه‌ها و شخصیت‌هایی که در زندگی اجتماعی حضور دارند به آینده امیدوار باشند طبیعی است که در این میان باید خیلی ویژه‏تر به فکر زندگی کودکان باشیم. این شعار کاربرد مهم و روبه رشدی می‏تواند در زندگی کودکان ایجاد کند.

کارگردان فیلم سینمایی "نیاز" در مورد حضور سه نسل فیلمساز در این دوره جشنواره یادآور شد: حضور سه نسل از فیلمسازان در کنار هم باعث می‏شود دیدگاه‌ها و ذهنیت‌ها از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و این امر مهم امکان بیشتری برای شناخت و بررسی نسل کودک و نوجوان فراهم می‏کند. حضور این سه نسل محفلی است برای تبادل اندیشه و تجربه و این در جای خود مغتنم و ارزشمند است.



علیرضا داودنژاد در مورد بازگشت جشنواره به شهر اصفهان گفت: اصفهان شهری بین‏المللی و از لحاظ تاریخی جزو شهرهای شناخته شده ایران به شمار می‏رود و از همه مهمتر پایتخت هنری ایران محسوب می‏شود. بنابراین حضور جشنواره در شهری که از لحاظ تاریخی و هنری معتبر است می‏تواند اعتبار ویژه‏ای به برگزاری این رویداد دهد.



وی در پایان ادامه داد: دوست دارم فیلمهایی که کار می‏کنم به زندگی نزدیک باشد. من دنیای کودکان را دوست دارم و اگر فرصتی پیش بیاید استقبال می‏کنم که در مورد کودکان و نوجوانان فیلم بسازم. امیدوارم این گونه جشنواره‏ها بیش از اینکه خاصیت تشریفاتی داشته باشند خاصیت کاربردی ارائه دهند و در دل یک مجموعه بزرگ کمکی باشند به هر چه بهتر شدن سینمای ملی کشور.