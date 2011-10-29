به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا داودنژاد در این باره گفت: کودکان و نوجوانان در واقع آیندهسازان یک جامعه محسوب میشوند. وقتی کودک جایگاه واقعی خود را در سینما بیابد طبیعی است که درباره وی فیلم ساخته میشود و وقتی درباره وضعیت کودکان و نوجوانان فیلم ساخته شد جشنواره و برگزاری آن امری مهم و ارزشمند محسوب میشود. جشنواره کودک و نوجوان نقشی اساسی در ارتباط کودکان با جامعه پیرامون خود ایفا میکند.
وی درباره شعار این دوره جشنواره ادامه داد: در هیچ شرایطی چنین شعاری شعار بدی نیست. ایجاد امید و زندگی امری ضروری و مهم است، امید چیزی است که آدمیزاد را زنده نگه میدارد. جشنواره در طول دوره برگزاری خود میتواند امید و نشاط را در میان مخاطبان ایجاد کند. وقتی که به فکر این مسئله هستیم که همه گروهها و شخصیتهایی که در زندگی اجتماعی حضور دارند به آینده امیدوار باشند طبیعی است که در این میان باید خیلی ویژهتر به فکر زندگی کودکان باشیم. این شعار کاربرد مهم و روبه رشدی میتواند در زندگی کودکان ایجاد کند.
علیرضا داودنژاد در مورد بازگشت جشنواره به شهر اصفهان گفت: اصفهان شهری بینالمللی و از لحاظ تاریخی جزو شهرهای شناخته شده ایران به شمار میرود و از همه مهمتر پایتخت هنری ایران محسوب میشود. بنابراین حضور جشنواره در شهری که از لحاظ تاریخی و هنری معتبر است میتواند اعتبار ویژهای به برگزاری این رویداد دهد.
وی در پایان ادامه داد: دوست دارم فیلمهایی که کار میکنم به زندگی نزدیک باشد. من دنیای کودکان را دوست دارم و اگر فرصتی پیش بیاید استقبال میکنم که در مورد کودکان و نوجوانان فیلم بسازم. امیدوارم این گونه جشنوارهها بیش از اینکه خاصیت تشریفاتی داشته باشند خاصیت کاربردی ارائه دهند و در دل یک مجموعه بزرگ کمکی باشند به هر چه بهتر شدن سینمای ملی کشور.
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