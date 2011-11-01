کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین علتهای طلاق در این استان اعتیاد، بیکاری زوج، سوءمعاشرت، ازدواج دوم فرد، عقیم بودن، ترک منزل توسط مرد، محکومیت و زندانی شدن زوج از سوی زنان این استان بوده است.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین طلاق ها در این استان به صورت توافقی و در دوران عقد صورت می گیرد زیرا که این افراد به دلیل نداشتن شناخت کافی در سن زیر 28 سال با یکدیگر ازدواج کرده و بعد ازعقد دچار مشکلاتی شده اند.

کمالی بیان داشت: بالارفتن میزان طلاق در جامعه، مشکلات مالی، بیکاری و عدم مسئولیت پذیری جوانان برای تشکیل زندگی مشترک در حال حاضر موجب شده است که جوانان کمتر به ازدواج روی بیاورند و ترجیح می دهند در دوران مجردی به زندگی خود ادامه دهند.

وی گفت: توصیه من به خانواده ها این است که به جوانان فرصت داده شود که خوب همدیگر را بشناسند و این شناخت با رعایت موازین شرعی و حد اعتدال و روابط مجاز قبل از وقوع عقد نکاح صورت گیرد.

وی اذعان داشت: فرصت شناسایی در دوران نامزدی باید بیشتر باشد تا زوج همدیگر را بهتر شناخته و مشکلات را در دوران نامزدی برطرف کنند.