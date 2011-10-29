نرخ آزاد دلار و یورو صعود کرد/ سکه طرح جدید 584 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 598 هزار تومان، طرح جدید 584 هزار تومان، نیم سکه 275 هزار تومان، ربع سکه 148 هزار تومان و گرمی 76 هزار تومان است.

بانک مرکزی قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی در روز جاری 578 هزار و 240 تومان، نیم سکه 269 هزار و 360 تومان، ربع سکه را 145 هزار و 600 تومان و گرمی را 73 هزار و 840 تومان تعیین کرد.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1744 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 53 هزار و 670 تومان است.

صرافان قیمت هر دلار به نرخ آزاد را امروز در بازار 1295 تومان و هر یورو را 1830 تومان اعلام کردند، این در حالی است که نرخ دلار توسط بانک مرکزی در روز جاری 1070 تومان و هر یورو 1514 تومان اعلام شد.