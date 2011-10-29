طرح امنیت محله محور در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمود میر فیضی ظهر شنبه در بازدید از کلانتری و پاسگاههای انتظامی رامیان، اولین و مهمترین وظیفه نیروی انتظامی را برقراری امنیت در جامعه دانست و گفت: در سایه وجود امنیت است که احترامات و تعلقات اجتماعی در جامعه شکل می گیرد.

وی امنیت را زیر ساخت و بستر ساز فعالیت های جامعه برشمرد و افزود: همه ما در تولید امنیت نقش داریم.

وی کلانتری ها و پاسگاهها را مراکز امنیت محله محور عنوان کرد و گفت: کلانتری ها و پاسگاهها،تابلو و شناسنامه نیروی انتظامی و مرکز ثقل ایجاد امنیت و پیشگیری محسوب می شوند.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر تکریم ارباب رجوع در مراکز انتظامی عنوان کرد: رعایت حقوق شهروندی دغدغه اصلی نیروی انتظامی است.

وی امنیت شهرستان رامیان را مطلوب عنوان کرد و بر ارتقای شاخص های امنیت این شهرستان تأکید کرد.