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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

سرهنگ میرفیضی:

طرح امنیت محله محور در گلستان اجرا شد

طرح امنیت محله محور در گلستان اجرا شد

رامیان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان گلستان از اجرای طرح امنیت محله محور در استان خبر داد و تصریح کرد: این طرح از نیمه دوم امسال با همکاری مردم در سطح استان به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمود میر فیضی ظهر شنبه در بازدید از کلانتری و پاسگاههای انتظامی رامیان، اولین و مهمترین وظیفه نیروی انتظامی را برقراری امنیت در جامعه دانست و گفت: در سایه وجود امنیت است که احترامات و تعلقات اجتماعی در جامعه شکل می گیرد.

وی امنیت را زیر ساخت و بستر ساز فعالیت های جامعه برشمرد و افزود: همه ما در تولید امنیت نقش داریم.

وی کلانتری ها و پاسگاهها را مراکز امنیت محله محور عنوان کرد و گفت: کلانتری ها و پاسگاهها،تابلو و شناسنامه نیروی انتظامی و مرکز ثقل ایجاد امنیت و پیشگیری محسوب می شوند.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر تکریم ارباب رجوع در مراکز انتظامی عنوان کرد: رعایت حقوق شهروندی دغدغه اصلی نیروی انتظامی است.

وی امنیت شهرستان رامیان را مطلوب عنوان کرد و بر ارتقای شاخص های امنیت این شهرستان تأکید کرد.

کد مطلب 1446303

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