"گلی خانم" در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "گلی خانم" نوشته علی مست علی، "شبیه آلکاپون" و "قرارداد" نوشته نیما کرمی و "چرخ" نوشته نیما فرح‌نیا تولید شد.

این نمایش‌ها با هنرمندی بازیگرانی چون علی عمرانی، مجید حمزه، فریبا متخصص، علی تاجمیر، سلمان خطی، مهرداد مهماندوست، سیما رستگاران، محمد رضا علی، مرضیه صدرایی و محمد حسین مجدزاده تولید شده‌اند.

این نمایش‌ها به زودی از شبکه رادیویی اقتصاد پخش خواهند شد و عوامل آنها عبارتند از سردبیر: نادر برهانی مرند، تهیه‌کننده: شهلا نیساری، صدابردار: پیروز صدرایی، افکتور: محمدرضا قبادی‌فر.