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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

"گلی خانم" در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شد

"گلی خانم" در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شد

رضا عمرانی چهار نمایش را در مرکز هنرهای نمایش رادیو کارگردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "گلی خانم" نوشته علی مست علی، "شبیه آلکاپون" و "قرارداد" نوشته نیما کرمی و "چرخ" نوشته نیما فرح‌نیا تولید شد.

این نمایش‌ها با هنرمندی بازیگرانی چون علی عمرانی، مجید حمزه، فریبا متخصص، علی تاجمیر، سلمان خطی، مهرداد مهماندوست، سیما رستگاران، محمد رضا علی، مرضیه صدرایی و محمد حسین مجدزاده تولید شده‌اند.

این نمایش‌ها به زودی از شبکه رادیویی اقتصاد پخش خواهند شد و عوامل آنها عبارتند از سردبیر: نادر برهانی مرند، تهیه‌کننده: شهلا نیساری، صدابردار: پیروز صدرایی، افکتور: محمدرضا قبادی‌فر.

کد مطلب 1446304

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