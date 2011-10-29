بارش کم سابقه باران خیابانهای شهر را قفل کرد/ عبور و مرور ناممکن

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر با آبگرفتگی معابر از یک سو و تداوم بارش باران شدید معابر پر تردد شهر با ترافیک سنگین مواجه است.

تلاش ماموران شهرداری برای تخلیه آب از سطح خیابانها ادامه دارد، اما ترافیک سنگین عبور و مرور خودورهای خدماتی را نیز با مشکل مواجه کرده است.

در حال حاضر در محدوده بلوار شهید بهشتی حد فاصل 45 متری گلشهر و حصارک ترافیک به قدری سنگین است که خیابانهای منتهی به این بلوار نیز قفل شده اند.

میدان آزادگان و چهارراه طالقانی نیز با ترافیک سنگین و آبگرفتگی شدید مواجه است.

نقاط شیبدار عظیمیه نیز با سیلابهای فراوانی همراه بوده و عبور و مرور شهروندان را مختل کرده است.

در حال حاضر برای تخلیه بخشی از آب جاری شده در خیابانهای حصارک و 45 متری گلشهر این مسیر مسدود است.

مسئولان بحران شهر از شهروندان خواسته اند با توجه به وضعیت فوق العاده پیش آمده برای کارهای غیر ضروری از خانه خارج نشوند.

بارش شدید باران همچنان در کرج ادامه دارد.