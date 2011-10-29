مجید پرکارگشتی تهیهکننده مستند "به رنج" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند داستانی در یک قسمت 40 دقیقهای به سفارش صدا و سیمای شبکه تبرستان تهیه میشود.
وی در ادامه افزود: مستند "به رنج" قصه زندگی جوانی به نام شمشاد است که در جستجوی کار به شهر میرود، اما به دلیل نگرانی از احوال مادر پیرش، با برگشت به روستا به کارکشاورزی (برنج) میپردازد.
این تهیهکننده ادامه داد: شمشاد تصمیم به ازدواج با دختر مورد علاقهاش میگیرد، اما به اعتقاد پدر عروس، با کاشت برنج، سرپرستی یک خانواده به سختی پیش میرود. به همین جهت شمشاد به کمک آموزههای مادر تصمیم به آبادکردن زمینهای پدری میگیرد. شمشاد مصمم میشود تا با کشت محصول کلزا بعد از برداشت برنج، از زمین کشاورزی استفاده بهینه کند که در ادامه اتفاقهای جالبی رخ میدهد.
تهیه کننده این فیلم داستانی ادامه داد: ما در این فیلم مستند با فرصتها و تهدیدهای برنج که با سوزاندن ساقههای برنج آلودگی زیست محیطی ایجاد می شود، آشنا میشویم تا آن را به فرصت تبدیل کنیم و از ساقهها ظروف یکبار مصرف غیر شیمیایی یا اتانول و... به دست بیاوریم.
پرکارگشتی، زمان تصویربرداری این فیلم داستانی را به خاطر طولانی بودن پروسه کاشت، داشت و برداشت برنج، دانست و گفت: حدود هفت ماه با احتساب امور تدوین و فنی تا مرحله پخش به طول خواهد انجامید.
تهیهکننده مستند "به رنج" ابراز داشت: با راهنماییهای استاد علی روحانی که خود ناظر کیفی تولیدات مستند سیمای استان هاست، روند منطقی در تحقیق صورت گرفته و موضوع برنامه به خوبی پیش میرود.
وی بیان داشت: موضوع برنج متعلق به منطقه خاصی نیست و کل مناطق شمال از آستارا تا بخشی از گلستان را شامل میشود. بنابراین سعی شده نگاه کلی به عمومیت مناطق کاشت و داشت و برداشت برنج داشته باشیم.
پرکار با بیان اینکه محصول برنج به عنوان یک کالای استراتژیک اهمیت فراوانی در اقتصاد و زندگی بشری دارد گفت: با توجه به رشد جمعیت، نیاز به تعریف چگونگی تولید، تهدیدها و فرصتها ضروری به نظر میرسد.
تهیهکننده این فیلم داستانی گفت: هم اکنون که فصل کشاورزی است، حدود 40 درصد از تصویربرداری انجام شده و اگر مشکلی پیش نیاید اوایل زمستان تصویربرداری و تدوین به پایان خواهد رسید.
وی تصریح کرد: فعلاً که در آغاز راه هستیم، مراحل تولید خوب بوده، ولی به دلیل تغییرات هزینهها انجام کارها طولانی وکمی سخت است.
پرکارگشتی تأکیدکرد: دراین فیلم مستند، ضمن بررسی و نگاه ویژه به روش سنتی کاشت، داشت و برداشت و خرده آیینهای حاشیه آنها جهت انسجام موضوع، خط داستانی کم رنگی نیز به کلیت فیلم تزریق شده است.
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از بازیگران: زینب بهارمست، عباس گلریز، علی اکبر قنبرزاده، روح الله روح الله زاده، نویسنده: مهدی شمسایی، تصویربردار پرتابل و نورپرداز: فرهاد ربیعی و مجتبی کوهکن. صدابردار: سینا طارمی، تدوین: علی صالحی پور و منشی صحنه: الناز ضیاء
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