4 بازی رایانه ای ایرانی فردا رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مینایی امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات به تشریح برنامه های بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در حمایت از تولید بازیهای رایانه ای در کشور پرداخت و از رونمایی 4 بازی رایانه ای طیف دفاع مقدس خبر داد.

وی با بیان اینکه فردا یکشنبه هشتم آبان ماه 4 بازی رایانه ای با همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی رونمایی خواهد شد، اظهار داشت: این چهار بازی شامل بازی نبرد آلواتان، شکست حصر آبادان، نبرد خیبر و چریک خواهد بود که با توجه به صنعت به کار گرفته شده در تولید این بازی ها، پیش بینی می شود از استقبال خوبی از سوی علاقمندان به این نوع بازیها برخوردار شود.

رئیس بنیاد بازی های رایانه ای با اشاره به برنامه های بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در حمایت از تولید بازیهای طیف کودکان گفت: با همکاری سازمان صدا و سیما، برنامه های اطلاع رسانی برای خانواده ها نسبت به استفاده کودکان و نوجوانان از بازیهای فرهنگی، ارزشی و بومی ایرانی در دستور کار این بنیاد قرار گرفته است.

وی افزود: به زودی بازی ایرانی طلای سیاه و شتاب در شهر نیز رونمایی خواهد شد.