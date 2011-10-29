قرآن در دانشگاه ها احیا شود

حجت الاسلام رسول علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احیای قرآن در دانشگاه ها زمانی محقق می شود که قرآن به متن جامعه بیاید.

وی با اشاره به فرمایش رهبری که خواستار تحول در علوم انسانی شدند، افزود: متأسفانه در این بخش کتابهایی که به دانشجویان معرفی می شود دارای نویسندگان خارجی است و به عنوان مثال به قرآن به عنوان یکی از این علوم چندان توجهی نشده است.

وی یکی از مشکلات محافل و متصدیان برگزاری محافل قرآنی را عدم پاسخگویی به این مسئله ذکر کرد که هدف در انجام کار تبیین نشده است.

علیخانی افزود: لزوم بازآموزی در روشهای قرآنی با مصادیق مختلف از جمله راهکارهای قرآنی شدن جامعه است.

وی یادآور شد: یکی از آفات زمانی است که افراد و موسسات در صدد تبلیغ خود برآیند و تبلیغ برای خدا در حاشیه قرار گیرد.

علیخانی تاکید کرد: تنها در صورتی موفق به اجرای اهداف اسلامی در جامعه می شویم که برای خدا تبلیغ کنیم.