27 نشریه گلستان در نمایشگاه بین المللی مطبوعات به نمایش درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها از سوم تا 10 مهرماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران برپاست.

نشریت گلستان در غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در این نمایشاه نمایش داده شدند.

در این نمایشگاه بیش از 600 غرفه مشتمل بر نشریات سراسری و کثیر الانتشار، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی و مطبوعات استانی حضور دارند.

حضور 104 رسانه خارجی از 47 کشور جهان و 120 خبرنگار در بخش بین الملل- نشست ها و فعالیت های جنبی در سالن های نمایشگاه به چشم می خورند.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، دهم ابان ماه به کار خود پایان می دهد.