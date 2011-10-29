قم دارای دومین بانک خون بند ناف در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا طباطبایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه سالنمای خدمت گفت: جهاد دانشگاهی واحد قم در عرصه پژوهش فعالیت‌های جدیدی را آغاز کرده است که قسمتی از آن مربوط به راه اندازی بانک خون بند ناف در استان قم می‌شود.



وی با اشاره به اینکه قم دومین شهر بعد از تهران در کشور است که به این فناوری دست پیدا کرده است، افزود: در حال حاضر تمام فرایند نمونه گیری و ذخیره سازی نمونه‌ها در قم انجام می‌شود.



معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان قم ادامه داد: خون بند ناف که در همه نوزادان وجود دارد و بعد از تولد دور ریخته می‌شود اما با راه اندازی این سامانه می‌توان از این خون که حاوی تعداد زیادی از سلول‌های بنیادی است، در درمان ناباروری و سرطان استفاده کرد.



وی با اشاره به این موضوع که خون بند ناف ضامن سلامت یک فرد در آینده است، تصریح کرد: این رویکرد جدید در ذخیره سازی و استفاده از خون بند ناف امروز به صورت گسترده در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کشور ما نیز در حال گسترش است.



طباطبایی افزود: در حال حاضر در کشور 23 هزار نمونه از این خون جمع آوری شده که منبعی بسیار غنی برای درمان و تحقیقات است.

