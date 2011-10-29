تولید 15 هزار تن آبزی در آذربایجان غربی/ سرانه مصرف 4 کیلو است

رحمان وهاب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امسال 15 هزار تن انواع آبزی امسال در منابع آبی استان تولید شده و در مقایسه با سال گذشته از 10 درصد افزایش برخوردار است، افزود: امسال برای نخستین بار شش هزار تن از تولیدات آبزیان استان به کشورهای عراق و جمهوری آذربایجان صادر می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون سرانه مصرف ماهی در سطح استان چهارم کیلوگرم بوده و این میزان تا پایان سالجاری با اجرای طرحهای فرهنگ سازی به پنج کیلوگرم می رسد، اظهار داشت: این در حالی است که میانگین سرانه مصرف ماهی در دنیا بیش از 16 کیلوگرم است.

مدیر کل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی حمایت از تولیدکنندگان آبزیان، بهینه سازی عرضه و ارتقای سطح کیفی محصولات، ترویج فرهنگ مصرف و عرضه بهداشتی و بسته بندی مناسب آبزیان در سال جاری را از جمله برنامه های این نهاد با هدف افزایش سرانه مصرف ماهی و تولید آبزیان در کشور است.

وهاب زاده در ادامه با بیان اینکه امسال از دریاچه پشت سد ارس که بزرگ ترین منبع آبی آذربایجان غربی بیش از سه هزار تن انواع آبزی صید می شود، اظهار داشت: این میزان تولید آبزی نسبت به سال گذشته از 20 درصد افزایش برخوردار است.

این مسئول از راه اندازی بزرگترین مرکز تکثیر ماهیان استخوانی شمالغرب کشور در پلدشت نیز خبر داد و افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و بهره گیری از سیاست دانش محوری میزان تولید بچه ماهی را در سال جاری با پنج میلیون افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از هفت میلیون قطعه برسانیم.

وی اظهار داشت: همچنین با توجه به اهمیت و ارزش اقتصادی ماهیان خاویاری در صدد هستیم مرکز پرورش و تکثیر ماهیان خاویاری را برای اولین بار در شمالغرب کشور در این مرکز ایجاد کنیم.