195 ویژه برنامه در مراکز فرهنگی هنری پایتخت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته علاوه بر ویژه برنامه آبی تا دریا به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)،کارگاه آموزشی خانواده نوپا 9 آبان ماه در فرهنگسرای ارسباران با حضور حجت الاسلام شهاب مرادی برای زوج های جوان برگزار خواهد شد.



نمایشگاه تایپوگرافی اسماء الحسنی از 10 تا 15 آبان در نگارخانه شفق، نمایشگاه هنرهای دستی و محلی از 7 تا 13 آبان در خانه فرهنگ شمشیری، نمایشگاه عکس گروهی طبیعت و معماری از 7 تا 12 آبان در نگارخانه هدی، نمایشگاه عکس و اسناد تسخیر لانه جاسوسی با عنوان لانه شیطان از 7 تا 15 آبان در نگارخانه مهر و کارگاه خوشنویسی سفیر عشق، 10 آبان در نگارخانه معرفت برپا می شوند.



کارگاه قصه گویی گنبد کبود، 10 آبان در فرهنگسرای ملل تشکیل می شود. همچنین کارگاه های داستان نویسی 12 آبان در خانه های فرهنگ دردار و دولت آباد برگزار خواهد شد. کارگاه آموزشی نگرشی نو، 9 آبان در خانه فرهنگ بازار و کارگاه طراحی و نقاشی، 12 آبان در فرهنگسرای فناوری اطلاعات، از دیگر برنامه های آموزشی مراکز فرهنگی هنری تهران است.



نشست سینما و اقتباس در فرهنگسرای ملل، روز 10 آبان ماه نمایش و بررسی فیلم اینک آخر زمان را در برنامه دارد. همچنین در قالب نشست تخصصی رسانه در عصر نوین، کارگاه آشنایی با رسانه ها، 11 آبان در کتابخانه امیرکبیر تشکیل می شود.

کارگاه سینما جنایی 11 آبان و همچنین کارگاه بررسی موسیقی چند صدایی 10 آبان در فرهنگسرای ارسباران برپا خواهد شد. این فرهنگسرا روز 10 آبان میزبان کارگاه روش شناسی نقد سینما نیز هست.



علاقمندان می توانند جهت دریافت فهرست کامل برنامه ها به پایگاه اینترنتیwww.farhangsara.ir مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات ویژه برنامه های هفته جاری و نشانی مراکز فرهنگی هنری شهر تهران با شماره 1837 تماس بگیرند.