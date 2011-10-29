70 درصد بافت فرسوده قم در منطقه چهل اختران قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید متین فر با بیان اینکه 70 درصد بافت فرسوده شهری قم در منطقه چهل اختران است، ابراز کرد: با توجه به این مسئله، موضوع توسعه و تعریض منطقه را در دستور کار قرار دادیم.



وی افزود: اجرای پروژه ادامه بلوار شهید روحانی به طول 800 متر مربع یکی از پروژه‌های شاخص شهرداری منطقه یک است که از سال گذشته با تملک اراضی واقع در مسیر گشایشی به وجود آمد و پروژه 30 درصد پیشرفت داشته است.



شهردار منطقه یک قم، تصریح کرد: با اجرای این پروژه، حد فاصل میدان میرزای قمی تا بلوار 15 خرداد بازگشایی شده و کمک شایانی به رفع مشکل خیابان آذر و احیای بافت فرسوده مسیر می‌کند.



وی ادامه داد: ابتدای کار را با یک میلیارد ریال در نظر گرفته و حدود 20 میلیارد ریال برای آن پیش بینی کردیم.

امامزاده موسی مبرقع(ع) به مرکز زیارتی تبدیل می‌شود ‌



متین فر بهسازی و احیای محله چهل اختران را یکی دیگر از پروژه‌های شهرداری منطقه یک برشمرد و گفت: این محدوده با مساحت بیش از 43 هزار متر مربع طراحی شده است که با اجرای این پروژه، امامزاده موسی مبرقع(ع) تبدیل به مرکز فرهنگی و زیارتی خواهد شد.



وی تصریح کرد: هزینه این پروژه 15 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 5 میلیارد تومان آن را استانداری، پنج میلیارد تومان را اداره کل مسکن و شهرسازی و پنج میلیارد تومان را نیز شهرداری پرداخت می‌کند.

