  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

در پاسخ به مهر عنوان شد؛

آخرین اخبار از تلفیق سازمان غذا و دارو با سازمان ملی استاندارد

آخرین اخبار از تلفیق سازمان غذا و دارو با سازمان ملی استاندارد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تلفیق سازمان دارو و غذا با سازمان ملی استاندارد هنوز به صورت رسمی از سوی مراجع، تصمیم گیری و اعلام نشده است.

دکتر احمد شیبانی در جریان حضور در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها به خبرنگار مهر گفت: قانون تکالیفی را درباره فرآورده دارویی و بهداشتی تعیین کرده است به عنوان مثال قانون 1334 مسئولیت دارو را به عهده وزارت بهداشت گذاشته و قانون 1346 مسئویت مواد خوراکی، آرایشی، بهداشتی و آشامیدنی را به عهده این وزارتخانه قرار داده است و وزارت بهداشت نیز طبق قانون فعالیت خود را انجام می دهد.

وی افزود: درباره تلفیق دارو و غذا با سازمان ملی استاندارد، مصوبه مجلس نیاز است چون هر تغییری در این وزارتخانه مصوبه مجلس را می خواهد. همچنین در این باره هنوز قانون جدیدی جایگزین نشده است.

شیبانی تصریح کرد: استانداردسازی دارو و غذا باید دغدغه مردم و مسئولان باشد، چون به سلامت افراد در جامعه بستگی دارد.

کد مطلب 1446328

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها