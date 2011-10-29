آخرین اخبار از تلفیق سازمان غذا و دارو با سازمان ملی استاندارد

دکتر احمد شیبانی در جریان حضور در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها به خبرنگار مهر گفت: قانون تکالیفی را درباره فرآورده دارویی و بهداشتی تعیین کرده است به عنوان مثال قانون 1334 مسئولیت دارو را به عهده وزارت بهداشت گذاشته و قانون 1346 مسئویت مواد خوراکی، آرایشی، بهداشتی و آشامیدنی را به عهده این وزارتخانه قرار داده است و وزارت بهداشت نیز طبق قانون فعالیت خود را انجام می دهد.

وی افزود: درباره تلفیق دارو و غذا با سازمان ملی استاندارد، مصوبه مجلس نیاز است چون هر تغییری در این وزارتخانه مصوبه مجلس را می خواهد. همچنین در این باره هنوز قانون جدیدی جایگزین نشده است.

شیبانی تصریح کرد: استانداردسازی دارو و غذا باید دغدغه مردم و مسئولان باشد، چون به سلامت افراد در جامعه بستگی دارد.