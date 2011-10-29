طرح انتظار فرهیختگان دانش آموز فهرج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیت الهی با اشاره به آغاز طرح انتظار فرهیختگان ویژه دانش آموزان فهرج گفت: 340 بسته آموزشی حاوی جزوه آموزشی مهدویت و عهدنامه به مدارس متوسطه و راهنمایی ارسال شده است.

بیت الهی ادامه داد: در این طرح دانش آموزان موثر و منتخب اخلاقی مدارس راهنمایی و متوسطه مخاطبین اصلی هستند.

وی ادامه داد: این افراد باید دارای مقبولیت اجتماعی و توانمندی در انتقال مفاهیم مهدویت و برنامه های اخلاقی به دانش آموزان باشند.

این مسئول گفت: 340 بسته آموزشی حاوی جزوه آموزشی مهدویت و عهدنامه به مدارس متوسط و راهنمایی ارسال شده است.

وی ابراز داشت: هدف از برگزاری این طرح تداوم برنامه های ارزشمند مهدویت، ارائه آموزش های عملی و قابل اجرا به دانش آموزان در زمینه ادب انتظار از طریق ایجاد شخصیت است.

بیت الهی تعداد دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول طرح انتظار فرهیختگان در فهرج را 340 نفر عنوان کرد و افزود: مرحله دوم این طرح نیز طی ماه های آینده به اجرا در خواهد آمد.

وی یادآور شد: در حال حاضر 400 نفر از فرهنگیان فهرج با عضویت در این طرح آموزش های ویژه مهدویت را پشت سرگذاشته اند.

