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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

رحمانیان در گفتگو با مهر:

تداوم بارندگی ها در البرز تا دوشنبه/ بارش برف در ارتفاعات

تداوم بارندگی ها در البرز تا دوشنبه/ بارش برف در ارتفاعات

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل هوا شناسی استان البرز گفت: بارندگی در این استان تا روز دوشنبه ادامه دارد و این بارشها در ارتفاعات نظیر شهرستان طالقان به صورت برف خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه پرفشار بارش به منطقه البرز خبر داد.
 
وی اظهار داشت: بارش باران در مرکز استان از دو روز گذشته  آغاز شده  و تا دو روز دیگر نیز ادامه دادر.
 
این مسئول شدت بارش در این استان را تا صبح امروز 45میلی متر اعلام کرد و گفت: با تداوم بارندگی این میزان رو به افزایش است.
 
وی افزود: دراین مدت شهرستان طالقان با 52میلی متر، بیشترین بارندگی را در سطح استان البرز داشته است.
 
وی گفت: همچنین در ارتفاعات استان البرز بارش به صورت برف است  و روز جاری نیز ارتفاعات شهرستان طالقان به طور کامل سپید پوش شده است.
 
رحمانیان اعلام کرد: بنا بر گزارش نقشه های پیش بینی هوا بارش باران در این استان تا روز دوشنبه تداوم خواهد داشت.
کد مطلب 1446335

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