تداوم بارندگی ها در البرز تا دوشنبه/ بارش برف در ارتفاعات

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه پرفشار بارش به منطقه البرز خبر داد.

وی اظهار داشت: بارش باران در مرکز استان از دو روز گذشته آغاز شده و تا دو روز دیگر نیز ادامه دادر.

این مسئول شدت بارش در این استان را تا صبح امروز 45میلی متر اعلام کرد و گفت: با تداوم بارندگی این میزان رو به افزایش است.

وی افزود: دراین مدت شهرستان طالقان با 52میلی متر، بیشترین بارندگی را در سطح استان البرز داشته است.

وی گفت: همچنین در ارتفاعات استان البرز بارش به صورت برف است و روز جاری نیز ارتفاعات شهرستان طالقان به طور کامل سپید پوش شده است.

رحمانیان اعلام کرد: بنا بر گزارش نقشه های پیش بینی هوا بارش باران در این استان تا روز دوشنبه تداوم خواهد داشت.