افزایش سهمیه احداث مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، امید محمدی ظهر شنبه در جریان بازدید از طرحهای مسکن مهر چایپاره با اشاره به اینکه سهمیه احداث مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت کشور 280 هزار واحد افزایش یافت، افزود: در این راستا تا کنون از 237 واحد معرفی شده به بانکهای عامل، بیش از 230 هزار واحد موفق به عقد قرارداد و دریافت تسهیلات شده اند.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به نیاز کشور و توافق به عمل آمده با وزارت راه و شهرسازی مقررشده 280 هزار واحد مسکن مهر دیگر به سهمیه امسال اضافه شده که در این راستا اعطای تسهیلات به متقاضیان آغاز شده است.

مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اظهار داشت: در حال حاضر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برای ساخت مسکن مهر 200 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 15 ساله اعطا می شود.

محمدی با اعلام اینکه امسال بر اساس برنامه ریزیها باید بیش از 75 هزار واحد مسکن مهر به اتمام برسد، افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون 94 هزار واحد مسکونی به بهره برداری رسیده و از آغاز ساخت واحدهای مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر تا کنون 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته و بیش از 40 هزار میلیارد ریال آن هزینه شده است.

این مسئوا با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری 149 هزار واحد مسکن مهر دیگر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعت کشور به بهره برداری می رسد، بیان داشت: واحدهای مسکن مهر در 855 شهر کوچک کشور در سه قالب انفرادی، گروههای ساخت دو نفری و تعاونی احداث می شود.