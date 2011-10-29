به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، همایش زائران اهل سنت با عنوان "طلایه داران وحدت" فردا یکشنبه مصادف با 8 آبان 90 از ساعت 9 تا 11.5 در محل بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار می شود.



علی خراسانی جانشین مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در این باره گفت: از همه کاروانهای اهل سنت ایرانی برای شرکت در این همایش طلایه داران وحدت دعوت شده است و حدود 1200 نفر در این همایش شرکت خواهند کرد.



خراسانی یادآور شد: 42 کاروان اهل سنت ایرانی و 10 کاروان از اهل سنت افاغنه مقیم ایران و در مجموع 52 کاروان اهل سنت از ایران درسال جاری در حج تمتع حضور دارند.