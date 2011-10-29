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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

همایش زائران اهل سنت در مکه مکرمه برگزار می‌شود

همایش زائران اهل سنت فردا یکشنبه در محل بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، همایش زائران اهل سنت با عنوان "طلایه داران وحدت" فردا یکشنبه مصادف با 8 آبان 90 از ساعت 9 تا 11.5 در محل بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار می شود.

علی خراسانی جانشین مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در این باره گفت: از همه کاروانهای اهل سنت ایرانی برای شرکت در این همایش طلایه داران وحدت دعوت شده است و حدود 1200 نفر در این همایش شرکت خواهند کرد.

خراسانی یادآور شد: 42 کاروان اهل سنت ایرانی و 10 کاروان از اهل سنت افاغنه مقیم ایران و در مجموع 52 کاروان اهل سنت از ایران درسال جاری در حج تمتع حضور دارند.

کد مطلب 1446337

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