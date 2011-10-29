افزایش بیماریها بر اثر تغییرات آب و هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا روز شنبه در نشست کمیته ملی راهبردی تغییرات آب و هوایی و سلامت افزود: گرم شدن زمین، بالا آمدن آب دریا، وقوع سیل در پاکستان بویژه در کشورهای آسیای جنوب شرقی، خشکسالی زیاد در سومالی و بخشهایی از ایران، از آثار تغییرات آب و هوایی است.

وی گفت: خشکسالی و قحطی منجر به کم آبی می شود که خود موجب به وجود آمدن مشکلات دیگری از جمله دسترسی کم مردم به آب و کاهش کیفیت آب می شود.

مصداقی نیا گفت: در اثر آبهای آلوده، بیماریهای منتقله به وسیله آب و مواد غذایی در آب و هوای گرم افزایش می یابد و امنیت غذایی کشورها از بین می رود.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه در اثر خشکسالی و کم آبی اقتصاد کشورها دچار دگرگونی می شود، افزود: با چنین مشکلاتی باید برخورد علمی و منطقی داشت و شاخص های آثار زیانبار تغییرات آب و هوایی بر انسان را تعریف کرد.

مصداقی نیا تاکید کرد: باید برنامه های توسعه ای کشور منطبق با دانش و آگاهی از اثرات تغییرات آب و هوایی باشد؛ به عنوان مثال، اگر قرار است در مکانی سد احداث شود، باید آینده منطقه را به لحاظ اکولوژیک و بیماریهای ناشی از سد پیش بینی کرد.

به گفته وی، زمانی که دانش کافی وجود داشته باشد می توان با برنامه ریزی از برخی زیان های احتمالی جلوگیری کرد.

مصداقی نیا مراقبتهای ویژه کمی و کیفی از آب شرب و استفاده از سموم به اندازه نیاز را که منجر به مقاومت حشرات در برابر سموم نشود، از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه برشمرد و گفت: سال گذشته پژوهشکده محیط زیست در دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور رسیدگی به مسایل زیست محیطی که آثاری بر سلامتی انسان دارد، راه اندازی شد.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت در راستای مبارزه با زیانهای تغییرات آب و هوایی، پیشگیری از بیماریها و برنامه ریزی در این زمینه است.