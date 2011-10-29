احتمال محدودیت تردد برخی خودروها در آزادراه قم - گرمسار

سردار اسکندر مومنی در جریان بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون نصب دوربین در جاده های هراز، کندوان و فیروزکوه در حال اجراست و امیدواریم این اقدام در جاده های هراز و فیروزکوه تا طرح نوروزی تکمیل شود.

وی افزود: از بیستم آبان ماه بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب خودروهای در حال تردد در جاده های برون شهری اجباری می شود.

سردار مومنی با بیان اینکه اکنون این قانون فقط در جاده های برون شهری قابل اجراست گفت: پیام قانون، پیام ایمنی و آرامش قانون است و از مردم می خواهیم که این قوانین را اجرا کند.