  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

سردار مومنی به مهر خبر داد:

احتمال محدودیت تردد برخی خودروها در آزادراه قم - گرمسار

احتمال محدودیت تردد برخی خودروها در آزادراه قم - گرمسار

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: نواقص آزادراه قم- گرمسار در حال برطرف شدن است اما ممکن است محدودیتهایی برای تردد برخی از خودروها در این جاده در آینده ایجاد کنیم.

سردار اسکندر مومنی در جریان بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون نصب دوربین در جاده های هراز، کندوان و فیروزکوه در حال اجراست و امیدواریم این اقدام در جاده های هراز و فیروزکوه تا طرح نوروزی تکمیل شود.

وی افزود: از بیستم آبان ماه بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب خودروهای در حال تردد در جاده های برون شهری اجباری می شود.

سردار مومنی با بیان اینکه اکنون این قانون فقط در جاده های برون شهری قابل اجراست گفت: پیام قانون، پیام ایمنی و آرامش قانون است و از مردم می خواهیم که این قوانین را اجرا کند.

کد مطلب 1446341

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها