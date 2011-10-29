«چتر کبود» جواد افهمی باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان «چتر کبود» نوشته جواد افهمی شامل 11 داستان کوتاه از سوی نشر افراز منتشر شد.

مضامین این داستان‌ها را بیشتر موضوعات اجتماعی تشکیل داده و افهمی در پرداخت روایی داستان‌ها سعی کرده از تنوع و شادابی بهره جوید و از این طریق خواننده را در مسیر خوانش داستان تا به انتهای آن ثابت قدم نگاه دارد. همچنین داستان‌های افهمی در این مجموعه حاوی نوع نگاه و بیان خاص افهمی نسبت به دفاع مقدس است.

افهمی این مجموعه داستان را با قیمت 3500 تومان از سوی انتشارات افراز روانه بازار نشر کرده است.

جواد افهمی، کار نوشتن را با رمان «سوران سرد» آغاز کرد که برای این کتاب توانست کاندیدای چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل و همچنین جایزه قلم زرین شود. وی همچنین مجموعه داستان «تاکسی سمند» را در سال 88 توسط «انتشارات هیلا» روانه بازار کتاب کرد.

وی همچنین رمان‌های «ستارگان دب اصغر» و «خورشید بر شانه راستشان می­تابید» را از سوی نشر فاتحان منتشر کرده است که رمان «خورشید بر شانه راستشان می­تابید» در سومین دوره جشنواره داستان انقلاب موفق به دریافت جایزه سوم این جشنواره شد.