دولت باید از تولید محصول باکیفیت و قیمت پایین حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه با سرمایه گذاران پارس حیات، شرکت پارس حیات را یکی از واحدهای موفق در شمال غرب کشور یاد کرد و افزود: این شرکت با سرمایه گذاری بخش خصوصی است و اجرای سرعت پروژه ها عالی می باشد و نوع محصولات بهداشتی تاکید روی صادرات است و واحد نمونه ای در استان و کشور است.

وی ادامه داد: این واحد تا به امروز مورد حمایت استان بوده و باز هم مدیران و دولت با این واحد همکاری خواهند داشت و جای نگرانی نیست و تنها مشکلی که در ایران وجود دارد و شامل این واحد هم می باشد این است که بعضی از محصولات در انحصار محصولات دیگر است.

استاندار زنجان تاکید کرد: ما به دنبال رقابت در کالا و افزایش کیفیت کالا هستیم که همه کالاها و محصولات بازار با کیفیت بالا و قیمت پایین یه مصرف کننده برسد و لذا قیمت پایین با سود متعارف و متعادل باشد.

رئوفی نژاد با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: با اجرای این طرح همه محصولات بازار کنترل شد که بی رویه قیمت، کیفیت پایین نرود لذا سیاست و تاکید دولت بر این امر است.

وی افزود: فاز اول که به بهره برداری رسیده و فاز دوم مشکلات بررسی می شود و افتتاح رسمی این واحد با حضور مسئولین ارشد کشوری به بهره برداری خواهد رسید و از امروز مشکلات این واحد به استان منتقل شده و مشکلات با همکاری مدیران به طور جدی پیگیری خواهد شد.