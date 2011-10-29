به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته و پس از توهینی که به قرآن کتاب آسمانی مسلمانان انجام شد، سیروس برزو پدر ترویج فناوری فضایی ایران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «آسمان شب» یک جلد قرآن را از طریق الکساندر کالری فضانورد روسی به فضا ارسال کرد.

این قرآن که در حال حاضر در ایران است ساعت 12 روز یکشنبه 8 آبان در غرفه سرای روزنامه‌نگاران هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها رونمایی خواهد شد.

این قرآن سال گذشته به همت پدر ترویج علم فضا در ایران و توسط الکساندر کالری فضانورد نامدار روس به فضا فرستاده و بعد از شش ماه به زمین بازگردانده شد و در اختیار پدر ترویج دانش فضایی در ایران قرار گرفت.

این قرآن که چاپ جمهوری اسلامی ایران است برای اولین بار به فضا ارسال شده و بازگردانده شده است.

این قرآن به ابتکار سیروس برزو تحلیلگر فضانوردی و پژوهشگر تاریخ کیهانوردی مقیم روسیه در پاسخ به اهانتی که در آمریکا به قرآن مجید صورت گرفت، به فضا ارسال شد.

