230 تن انار آفت زده از باغداران تفتی خریداری شد

علی بنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همت فرمانداری، مدیریت جهاد کشاورزی و شرکت تعاونی کشاورزی باغداران شهرستان تفت، 230 تن انار آفت زده و ضایعاتی از باغداران این شهرستان خریداری شده است.

وی افزود: به ازای هر کیلوگرم انار ضایعاتی مبلغ هزار ریال هزینه جمع آوری و حمل به باغداران پرداخت شده است.

بنا هدف از این اقدام را جمع آوری انارهای آفت زده و پیشگیری از انتشار آفات انار به خصوص کرم گلوگاه عنوان کرد.

وی بیان داشت: کرم گلوگاه انار تاکنون خسارات زیادی به باغداران وارد کرده و طی سنوات گذشته یک سوم از باغات انار تفت را از بین برده است.

بنا همچنین اظهار داشت: مقداری از انارهای جمع آوری شده که قابلیت هضم توسط دام داشته باشد به خوراک دام و مقداری نیز به کود تبدیل شده است.