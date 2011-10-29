رونمایی از کتاب "صد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران"

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل بیش از شش ‌صد پوستر و اعلان فیلم در طول تاریخ سینمای ایران از اولین نمونه در سال 1286 تا آخرین پوسترهای فیلم در سال 1390 است که برای نخستین بار با چاپ نفیس و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود و می‌تواند مرجع مناسبی برای دانشجویان، محققان و علاقمندان هنر گرافیک و سینمای ایران باشد.



این کتاب که در 498 صفحه از سوی موسسه چاپ و نشر نظر وارد بازار کتاب می‌شود، شامل مقدمه‌ای مبسوط و کامل از تحول هنر پوستر سازی در سینمای ایران است و در ادامه به شکل تصویری این تحول را از نخستین سال‌های ورود سینما به ایران تا امروز در اختیار خوانندگان می‌گذارد.



در مراسم رونمایی از این کتاب که از ساعت 18 روز نهم آبان در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار می‌شود، علاوه بر مولف و ناشر که گزارشی از روند آماده شدن این کتاب ارائه می‌دهند، جمعی از هنرمندان گرافیک و سینمای ایران درباره کتاب و اهمیت گرافیک در سینما سخنرانی می‌کنند.



آیدین آغداشلو، محمدعلی حدت، ابراهیم حقیقی، فرشید مثقالی و ساعد مشکی اساتید گرافیک و نقاشی ایران در کنار سینماگران مطرحی مانند بهمن فرمان‌آرا و رضا کیانیان در مراسم رونمایی حاضر خواهند بود.



مسعود مهرابی که از سال 1362 به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه فیلم فعالیت می‌کند، همزمان تالیفاتی در حوزه تاریخ سینمای ایران داشته است. از جمله این آثار می‌توان به "تاریخ سینمای ایران" (که به چاپ دهم رسیده است)، "کتاب شناسی سینمای ایران"، "فرهنگ فیلم‌های کودکان و نوجوانان"، "فرهنگ فیلم‌های کوتاه داستانی"، "فرهنگ فیلم‌های مستند سینمای ایران" و "پشت دیوار رویا: سیاحت‌نامه جشنواره‌های جهانی اشاره کرد.



وی که دانش‌آموخته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک است، از سال 1350 فعالیت‌اش را به عنوان روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست آغاز کرد و در زمینه طرح و کاریکاتور هم صاحب آثار متعدد است.