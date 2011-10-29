بهروز مینایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: از فردا هشتم آبان ماه چهار بازی رایانه‌ای در حوزه دفاع مقدس در حوزه هنری رونمایی می‌شود. "چریک"، "نبرد آلواتان"، "شکست حصر آبادان" و "نبرد خیبر" بازی‌هایی هستند که در این حوزه رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: بازی رایانه‌ای "چریک" به موضوع آزادسازی خرمشهر، بازی "نبرد آلواتان" به حماسه‌هایی که شهید کاوه در غرب کشور آفریده است، می پردازد. همچنین بازی "حصر آبادان" اختصاص به فرمان امام خمینی (ره) درباره شکسته شدن حصر آبادان و عملیات همزمان سپاه و ارتش دارد. بازی "نبرد خیبر" نیز یک بازی تخیلی است که از زمان آینده به گذشته رجوع می‌کند و صحنه‌های نبرد خیبر را در جزیره مجنون به تصویر می‌کشد.

مینایی افزود: حس و حالی که این بازی‌های داخلی به کودکان می‌دهد بسیار تاثیر گذارتر از بازی‌های خارجی است که در آنها یک سرباز آمریکایی به تصویر کشیده می‌شود. تولید این بازی‌ها اولین قدم ما در تولید این طیف از بازی‌های داخلی است. تولید بازی "گرشاسب" به ما ثابت کرد که می‌توانیم از لحاظ کیفی در تولید اینگونه آثار موفق عمل کنیم.

وی درباره تولید بازی‌های رایانه‌ای از روی فیلم‌های سینمایی مختلف مانند "آل" و "ملک سلیمان" گفت: طیف سینماگران ما با بازی‌های رایانه‌ای کمتر آشنا هستند و تولید این بازی‌ها همکاری بیشتری را از سوی سینماگران طلب می‌کند. قرار است این موسسه با بهرام عظیمی در تولید فیلم "آل" و همچنین انیمیشن "تهران 1500" همکاری کند.

مینایی خاطر نشان کرد: بازی "قلب سیمرغ" مراحل تولید خود را سپری کرده است و تاکنون حدود 60 درصد از این بازی رایانه ای تولید شده است. همچنین بازی "کارآگاه علوی" که در ارتباط با مجموعه تلویزیونی کارآگاه علوی است آماده پخش شده است. برای تولید بازی رایانه‌ای "مختارنامه" احتیاج به همکاری داوود میرباقری و آقای فلاح تهیه‌کننده این مجموعه داریم. صحبت‌های اولیه انجام شده و امیدواریم این قضیه از طرف سینماگران جدی‌تر گرفته شود.

وی در پایان افزود: همچنین صحبت‌هایی برای تولید بازی‌های رایانه‌ای فیلم‌های سینمایی "راه آبی ابریشم" و "ملک سلیمان" انجام شده است که امیدواریم با حمایت عوامل این فیلم‌ها تولید این آثار به زودی آغاز شود.