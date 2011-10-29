واحد بنزین سازی پالایشگاه شازند افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، 9 آبانماه جاری روز بزرگی در سند افتخارات ملی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است، روزی که در آن طرح توسعه پالایشگاه شازند اراک به بهره برداری می رسد تا به همگان ثابت شود ایران کشوری مقتدر در زمینه تامین نیازهای خود بدون نیاز به دیگر کشورهاست.

با آماده شدن واحد بنزین سازی پالایشگاه امام خمینی شازند در استان مرکزی و افزایش تولید بنزین از چهار میلیون لیتر به هشت میلیون لیتر در روز عملا کشور از واردات هر نوع بنزین خودکفا شد و می تواند به صادرات فکر کند.

پالایشگاه امام خمینی شازند که پیش از این پالایشگاه شازند اراک نام داشت اولین پالایشگاه بعد از انقلاب است که به دست توانمند متخصصان داخلی طراحی و ساخته شد.

همچنان که این پالایشگاه اولین پالایشگاه ساخته شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور است، امروز نیز دروازه خودکفایی کشور در تولید بنزین شده است.

برای اجرا و راه اندازی طرح تولید بنزین پالایشگاه شازند در مجموع یک هزار و 400 میلیارد ریال هزینه شده و تست مرحله پیش راه اندازی با موفقیت انجام شده است.

گفتنی است طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند هم اکنون از 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و با بهره برداری کامل از آن میزان تولید گاز مایع به 3 میلیون لیتر در روز، بنزین سوپر 3.6میلیون لیتر در روز بنزین معمولی 12.6 میلیون لیتر در روز، نفت سفید 5.9 میلیون لیتر در روز، گازوئیل 8.9میلیون لیتر در روز، نفت کوره 2.4 میلیون لیتر در روز و گوگرد به 700 تن در روز افزایش خواهد یافت.