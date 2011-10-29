صنایع نوپا و قدیمی فارس به نقدینگی نیاز دارند

فریدون فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنایع فارس همچنان با مشکلات نقدینگی مواجه هستند، افزود: واحد های تولیدی فارس به دلیل وجود مشکلات نقدینگی دچار چالش شدند که در این میان بانکها نیز همکاری لازم را با این صنایع ندارند.

وی با بیان اینکه معوقه های بانکی دلیل اصلی وجود مشکلات مالی صنایع است، یادآور شد: ماده 28 قانون بودجه در مورد تسهیلات مربوط به کسانیکه معوقه بانکی داشته و اقساطی کردن آنها از جانب بانکهای استان اجرایی نشد که این موضوع شروع مشکلات صنایع فارس بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز ادامه داد: انتظار ما این بود که بانکهای دولتی حمایت بیشتری از صنایع استان داشته باشند که چنین حرکتی در فارس صورت نگرفت.

فرقانی با اشاره به اینکه مسئولین اقتصادی استان باید به فکر ارائه راهکارهای جدید باشند، گفت: مسئولان اقتصادی استان باید هرچه سریعتر در خصوص حل مشکلات انقباظی بانکها تصمیم گیری کنند که البته بانکها نیز از قوانین مدیریتی و بخشنامه های جدید خود می گویند.

وی با اشاره به اینکه بانکهای استان نسبت به رفع مشکلات صنایع انعطاف بیشتری داشته باشند، افزود: چنانچه خواهان صنایع و اشتغال پایدار باشیم باید مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی را برطرف کنیم که در این مسیر بانکهای استان نقش بالا و ارزنده ای دارند.