سفر هئیت پارلمانی اروپا به تهران لغو نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی رئیس هیئت روابط مجلس شورای اسلامی با پارلمان اروپا در واکنش به بیانیه رئیس هئیت روابط با جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا مبنی بر عدم صدور ویزای ایران برای سفر برنامه ریزی شده آنان به تهران اظهارداشت: از طریق رسانه ها مطلع شدم که خانم گرانبرگ رئیس هیئت روابط با جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپایی طی بیانیه ای از لغو سفر هیئت پارلمان اروپا به تهران خبر داده است. این بیانیه، در صورتی که صحت داشته باشد، مایه تعجب و تاسف است. زیرا ما تصمیمی برای لغو سفر نگرفته ایم و در آخرین تماس ها با سفیر ریاست دوره ای اتحادیه اروپایی در تهران و خانم گرانبرگ در اروپا نیز بر انجام هر چه بهتر و هماهنگ تر آن تاکید کرده ایم.

وی افزود: اقدام طرف اروپایی در ارائه دو تاریخ متفاوت برای سفر که در یکی از سفر دو روزه و در دیگری از دیداری پنج روزه سخن به میان آمده بود و برنامه ریزی برخی از اعضای هیئت برای حضوری هفت الی هشت روزه در تهران و تصریح آنها بر اینکه ملاقاتهای رسمی هیئت با همتایان و مقامات ایرانی در روز سه شنبه خواهد بود و لیست بلندی از ملاقاتها و برنامه ها که طرف اروپایی پیشنهاد کرده بود، در کنار اهتمام ما بر هماهنگی هرچه بیشتر و بهتر برنامه های درخواستی، موجب شد تا هماهنگی جزئیات سفر قدری به طول انجامد، اما چنانکه گفته شد تصمیمی مبنی بر لغو سفر گرفته نشده و برای صدور روادید و هماهنگی سفر نیز هنوز فرصت کافی وجود داشت.

جلالی ضمن ابراز تاسف مجدد از صدور این بیانیه، ابراز امیدواری کرد سفر هیئت با هماهنگی طرفین در تاریخ مورد توافق دیگری، در اولین فرصت انجام شود.