نمایش مستند "مجتمع هالیوود" در جشنواره سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه فیلم مستند 85 دقیقه‌ای "مجتمع هالیوود" که تولید سال 2011 کشور آمریکاست، آمده است: هر بهار، هزاران کودک و نوجوان علاقمند به بازیگری، به همراه خانواده خود به هالیوود آورده می شوند. کمپ برپا شده در آکوود، محل پذیرایی از آنهاست و ده ها تهیه کننده و نماینده شبکه های مختلف تلویزیونی، در حال انجام تست از آنها هستند. این فیلم مستند، کودکان امیدواری را به تصویر می کشد که به دنبال شهرت در آینده می باشند...



دن استورمن و دیلان نلسون، نویسندگی، فیلمبرداری و تهیه‌کنندگی مستند "مجتمع هالیوودگ را نیز برعهده داشته اند و در کارنامه مستندسازی آنها، آثاری چون: باند صدایی برای انقلاب و مجموعه مستند "تجربه یک آمریکایی" نیز به چشم می‌خورد.



فهرست کامل فیلم‌های بخش مسابقه بین‌الملل و جنبی بین‌المللی جشنواره سینماحقیقت، به زودی اعلام می‌شود. پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، طی روزهای 16 تا 21 آبان‌ماه 1390 در شهر تهران برگزار خواهد شد.

