چهارمین مسابقه ملی معماری در یزد برگزار می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان چهارمین مسابقه ملی معماری یادواره استاد محمد کریم پیرنیا با موضوع طراحی و ساخت دیوار با دور ریختنی‌ها در یزد برگزار می‌ شود.

این مسابقات در قالب گروه‌ های سه نفره در پارک کوهستان یزد برگزار خواهد شد.

دانشجویان رشته معماری علاقمند به شرکت در این رقابت‌ها می‌توانند برای ثبت‌نام در مسابقه به سایت www.uu.ir و یا پست الکترونیکی mosabeghe-memari@yahoo.com مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش، مهلت ثبت ‌نام در این مسابقه معماری، تا 25 آبان‌ماه سال جاری خواهد بود و مسابقه در روز سوم آذرماه سال جاری در پارک کوهستان برگزار خواهد شد.

دبیرخانه این مسابقه ملی برای پاسخ به سئوالات دانشجویان در زمینه نحوه برگزاری این مسابقه با شماره‌های 8281204-0351 داخلی256 پاسخگو خواهد بود.

دبیرخانه این رقابت ملی در یزد، صفاییه، میدان اطلسی، بلوار شهیدان اشرف، خیابان جوادالائمه، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، گروه معماری واقع است.

این مسابقه سال گذشته نیز در باغ دولت‌آباد یزد با موضوع دیگری برگزار شده است.