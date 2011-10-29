جباری داور دیدار شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زارع و سجاد طوری کمک های اول و دوم جباری در این بازی خواهند بود.

همچنین محمدرضا فغانی به عنوان داور چهارم در کنار زمین حضور خواهد یافت و حسین نجاتی بر کار تیم داوری نظارت خواهد کرد.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان از هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر ساعت 15:40 روز یکشنبه (فردا) در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریزبرگزار می شود.

دو تیم در جریان رقابت های فصل گذشته لیگ برتر در تبریز به تساوی یک بر یک رضایت دادند و اما در اصفهان این تیم ذوب آهن بود که با نتیجه دو بر یک به برتری رسید.

شهرداری با 14 امتیاز از 11 بازی در رده دهم و ذوب آهن با 17 امتیاز از این تعداد بازی در رده ششم جدول رده بندی جای دارند.