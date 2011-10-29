آموزش رانندگان متخلف از سوی پلیس راه استان تهران و البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اجرای طرح های انتظامی و ترافیکی در نقاط مختلف استان البرز و تهران درچندروز اخیر و کنترل تخلفات ترافیکی رانندگان و در نتیجه ضبط دفترچه آنها ، قبل از تحویل دفترچه به این رانندگان ، کارشناسان پلیس راه در اقدامی ابتکاری به آموزش 60 نفر از رانندگان متخلف پرداختند.
این کلاس های آموزشی که با هدف ارتقای فرهنگ رانندگی و به منظور رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برگزار شد ، کارشناسان تصادفات پلیس راه به تجزیه و تحلیل تصادفات بویژه اتوبوس های مسافربری و همچنین توصیه در خصوص رعایت قوانین ترافیکی و راه کارهایی در زمینه جلوگیری از تصادفات پرداختند.
گفتنی است،در پایان این کلاس های آموزشی فیلم مستندی از صحنه های تصادفات به وقوع پیوسته در سال 89 و90 در سطح محورهای البرز و تهران برای رانندگان به نمایش در آمد.
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