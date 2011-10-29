آموزش رانندگان متخلف از سوی پلیس راه استان تهران و البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اجرای طرح های انتظامی و ترافیکی در نقاط مختلف استان البرز و تهران درچندروز اخیر و کنترل تخلفات ترافیکی رانندگان و در نتیجه ضبط دفترچه آنها ، قبل از تحویل دفترچه به این رانندگان ، کارشناسان پلیس راه در اقدامی ابتکاری به آموزش 60 نفر از رانندگان متخلف پرداختند.

این کلاس های آموزشی که با هدف ارتقای فرهنگ رانندگی و به منظور رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برگزار شد ، کارشناسان تصادفات پلیس راه به تجزیه و تحلیل تصادفات بویژه اتوبوس های مسافربری و همچنین توصیه در خصوص رعایت قوانین ترافیکی و راه کارهایی در زمینه جلوگیری از تصادفات پرداختند.