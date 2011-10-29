استقلال با قلعه مسی برخورد می کند/ شگفتی رمز موفقیت سرچشمه

اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مقابل استقلال خودمان را بازنده نمی دانیم مس سرچشمه قدم به قدم جلو می رود و با اندیشه برد پا به استادیوم آزادی می گذارد.

وی تصریح کرد: استقلال باید از تیم سرچشمه بترسد، چرا که تیم جوانمان تازه پاگرفته و فهمیده است، فوتبال با فوتبال دستی فرق می کند و دنیای حوادث و شگفتیهای است و بازیکنان مس سرچشمه نیز بهعد از گشذت چند هفته خود را باور کرده اند و لذت فوتبال به تازگی زیر دندان بازیکنان سرچشمه رفته است.

شرفی یادآورشد: فردا همه ایران مس سرچشمه را می بینند و بازیکنان تیم قصد دارند بازی خوب خودشان را در این فرصت پیش آمده به همه نشان دهند.

وی ادامه داد: به جز دو بازیکن محروم که جایگزین های خوبی برایشان داریم بقیه بازیکنان در سلامت و آرامش چشم انتظار بازی فردا هستند.

شرفی بیان داشت: امکان برد برابر استقلال را داریم و فکر نمی کنیم بازنده میدان، تیم سرچشمه باشد.

وی خواستار تسریع در آماده سازی ورزشگاه سرچشمه شد و افزود: رسانه ها و مردم باید خواستار سرعت اجرای کار باشند چرا که مردم منطقه اطراف سرچشمه حق دارند بازیهای تیم شان را در شهر خود ببینند.

سرمربی مس سرچشمه گفت: هر وقت تیم در خانه و شهر سرچشمه میزبان بازیها شد شرایط بازیهایش فرق می کند و تیم واقعی سرچشمه را آن موقع می بینید.

وی ادامه داد: برخی بازیکنان استقلال جدا از سیستم تیمی بازیکنان خلاقی هستند که باید در بازی فردا جلوی کارشان را گرفت.

مس سرچشمه هم اینک با هفت امتیاز در رده انتهایی لیگ یازدهم فوتبال قراردارد.

