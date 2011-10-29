تخم مرغهای تولید داخلی نشانه گذاری می شود

هادی تبرائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشانه گذاری و به دنبال آن بسته بندی فرآورده های پروتئینی واحدهای تولیدی در سطح کشور از جمله سیاستهای دام پزشکی کشور است که در حال حاضر نشانه گذاری بر روی فرآورده های گوشتی سفید و قرمز همچنین تخم مرغ در سطح کشور اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 50 تا 60 درصد از تخم مرغهای تولیدی واحدهای مرغداری کشور با نشانه گذاری " تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، محل تولید، شماره پروانه سازمان دامپزشکی" به بازار مصرف عرضه می شود و طی دو سال آینده اجرای کامل نشانه گذاری به روی تمامی تخم مرغهای تولیدی کشور محقق می شود.

این مسئول یادآور شد: نشانه گذاری به روی مرغهای تولیدی کشور نیز به طور کامل در حال اجرا است و این فرآورده های پروتئینی به جز در استان تهران به صورت بسته بندی عرضه می شود.

به گفته تبرائی، با توجه به اینکه، توزیع مرغ بسته بندی شده در استان البرز از ابتدای آبان ماه سال جاری اجرایی شده و در استان تهران نیز توزیع بسته بندی مرغ به صورت منطقه ای آغاز شده است و تا پایان سال جاری به طور کامل اجرایی می شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور در ادامه به شانه گذاری به روی لاشه های گوشت قرمز تولیدی در سطح کشور نیز اشاره داشت و گفت: برنامه ریزی آینده برای این فرآورده، عرضه بسته بندی آن در سطح کشور خواهد بود.

وی همچنین اذعان داشت: در حال حاضر برای آبزیان نیز 90 کد صادراتی و برای سرت روده سبک 85 کد صادراتی تعریف شده است که این محصولات با نشانه گذاری کدهای صادراتی و به صورت بسته بندی به اتحادیه اروپا صادر می شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد: در حال حاضر 600 واحد مستقل بسته بندی در سطح کشور انواع فرآورده های خام دامی را بسته بندی می کنند.



