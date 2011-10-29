راه اندازی مقطع دکتری شیمی آلی در دانشگاه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تاجیک عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون پنج هزار و 500 دانشجو در 35 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 25 رشته کارشناسی و یک رشته کاردانی در دانشگاه خلیج فارس تحصیل می کنند .

وی افزود: هم ‌اکنون پنج هزار و 500 دانشجو و 170 نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه خلیج فارس مشغول به تحصیل و کار علمی و تدریس هستند‌ .

رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت: علاوه بر فعالیت شش دانشکده مختلف، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی نیز با پایان یافتن عملیات اجرایی ساختمان در پایان ترم تحصیلی فعلی، فعال می ‌شود .

تاجیک اظهارداشت: دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرستان دشتی و دانشکده علوم و فنون دریایی نیز در دست اقدام داریم .

وی با اشاره به اخذ مجوز برای شش مرکز پژوهشی در شهرستان‌های استان بوشهر بیان کرد: اقدامات اولیه برای‌ را‌ه‌ اندازی برخی از این مراکز در شهرستانها صورت گرفته است .

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر عنوان کرد: مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس به پژوهشکده خلیج فارس ارتقا می‌یابد و در ذیل آن گردهمایی پژوهشی جدیدی با توجه به مصوبه اخیر هیئت دولت ایجاد می‌شود.

وی با اشاره برگزاری کرسی‌های آزاد‌اندیشی در دانشگاه خلیج فارس، گفت: کرسیهای آزاد‌اندیشی را از همین ماه در دانشگاه برگزار می کنیم .

تاجیک افزود: اگر چه ‌این کرسی‌ها به صورت پراکنده در دانشگاه‌ ها برگزار می‌شود اما با تدوین آیین ‌نامه توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوی، اجرای این برنامه ارزشمند در دانشگاه‌ نهادینه می ‌شود و راهکار مناسبی برای نقد منصفانه آزاداندیشی و خلق ایده‌های جدید در فضایی کاملا علمی ارائه می ‌شود .