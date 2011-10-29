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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

تاجیک خبر داد:

راه اندازی مقطع دکتری شیمی آلی در دانشگاه خلیج فارس

راه اندازی مقطع دکتری شیمی آلی در دانشگاه خلیج فارس

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه خلیح فارس بوشهر از راه اندازی رشته شیمی آلی مقطع دکتری از ترم آینده تحصیلی در دانشگاه خلیج فارس‌ خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تاجیک عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون پنج هزار و 500 دانشجو در 35 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 25 رشته کارشناسی و یک رشته کاردانی در دانشگاه خلیج فارس تحصیل می کنند.

وی افزود: هم ‌اکنون پنج هزار و 500 دانشجو و 170 نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه خلیج فارس مشغول به تحصیل و کار علمی و تدریس هستند‌.

رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت: علاوه بر فعالیت شش دانشکده مختلف، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی نیز با پایان یافتن عملیات اجرایی ساختمان در پایان ترم تحصیلی فعلی، فعال می ‌شود.

تاجیک اظهارداشت: دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرستان دشتی و دانشکده علوم و فنون دریایی نیز در دست اقدام داریم.

وی با اشاره به اخذ مجوز برای شش مرکز پژوهشی در شهرستان‌های استان بوشهر بیان کرد: اقدامات اولیه برای‌ را‌ه‌ اندازی برخی از این مراکز در شهرستانها صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر عنوان کرد: مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس به پژوهشکده خلیج فارس ارتقا می‌یابد و در ذیل آن گردهمایی پژوهشی جدیدی با توجه به مصوبه اخیر هیئت دولت ایجاد می‌شود.

وی با اشاره برگزاری کرسی‌های آزاد‌اندیشی در دانشگاه خلیج فارس، گفت: کرسیهای آزاد‌اندیشی را از همین ماه در دانشگاه برگزار می کنیم.

تاجیک افزود: اگر چه ‌این کرسی‌ها به صورت پراکنده در دانشگاه‌ ها برگزار می‌شود اما با تدوین آیین ‌نامه توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوی، اجرای این برنامه ارزشمند در دانشگاه‌ نهادینه می ‌شود و راهکار مناسبی برای نقد منصفانه آزاداندیشی و خلق ایده‌های جدید در فضایی کاملا علمی ارائه می ‌شود.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر اضافه کرد: نتیجه این امر حاکم شدن فضای با نشاط سیاسی در دانشگاه ‌هاست که موجب افزایش بصیرت و بلوغ فکری دانشجویان و اساتید می ‌شود.

کد مطلب 1446376

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