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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

بارزانی در پاسخ به مهر:

مرزهای ایران و کردستان عراق امن خواهد ماند

مرزهای ایران و کردستان عراق امن خواهد ماند

رئیس اقلیم کردستان عراق با اشاره به توافقات این اقلیم با گروهک تروریستی پژاک اظهار داشت: امیدواریم وضعیت سابق و ناامنی دیگر تکرار نشود و بر اساس پیمان منعقد شده مرزهای مشترک امن خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که به تهران سفر کرده است، ظهر امروز شنبه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد و سپس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی حضور یافت و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه های اقلیم کردستان عراق برای جلوگیری از ناامنی های پژاک در مرزهای ایران و عراق گفت: برنامه ریزی شده و با موافقت ایران و کردستان عراق پ.ک.ک و پژاک گام های لازم را برداشته اند تا حالت سابق دیگر تکرار نشوند.

وی افزود: امیدواریم مسئله ناامنی مرزها دیگر تکرار نشود و ما این موضوع را خاتمه یافته می دانیم و این یک پیمان است و مرزهای مشترک، امن خواهد ماند.

ادامه دارد.

کد مطلب 1446378

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