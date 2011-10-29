به گزارش خبرنگار مهر، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی کشور منجر به تغییراتی در شیوه وام دهی برخی از بانکها به ویژه بانکهای درگیر با آن شده است تا جایی که حتی پرداخت وامهایی مانند جعاله که از وامهای به اصطلاح روزمره و مورد نیاز مردم محسوب می شود نیز متوقف شده است.

پرداخت وام جعاله برخی بانکهای دولتی و وام جعاله 5 میلیون تومانی بانک مسکن به دلیل آنچه که کارمندان و مسئولان شعب وقوع اختلاس و صدور بخشنامه های جدید مدیران بانکی عنوان می کنند، اخیرا با توقف مواجه شده است.

خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر و نزدیک موضوع به برخی از شعب بانک مسکن مراجعه کرد و موضوع را جویا شد، مسئول دایره اعتبارات یکی از شعب بانک مسکن به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به شرایط فعلی بانک و دستورالعملهایی که از سوی بانک مرکزی مبنی بر دقت بیشتر بر نحوه تسهیلات دهی صادر شده است، سخت گیری های بیشتری در پرداخت وامها اعمال می شود.

وی افزود: البته بانک مرکزی دستوری مبنی بر توقف تسهیلات دهی به بانک صادر نکرده است، اما از سوی مسئولان بانک به شعب بخشنامه ای صادر شده است که بر اساس آن تسهیلات دهی با شرایط بسیار سختی صورت می گیرد و حتی به عبارتی پرداخت نمی شود و منتظر هستیم تا شرایط و وضعیت بانک تا حدودی مشخص شود.

یکی از مراجعه کنندگان دریافت وام جعاله 5 میلیون تومانی مسکن به خبرنگار مهر، گفت: برای دریافت وام جعاله 5 میلیون تومانی مسکن دو سه ماهی است که به یکی از شعب این بانک مراجعه می کردم، در نهایت پس از چند ماه مسئول دایره اعتبارات شعبه اعلام کرد که وام جعاله مسکن نداریم، دیگر مراجعه نکنید.

این متقاضی دریافت وام با اشاره به اینکه از وام 18 میلیونی خرید مسکن پس از یکسال انتظار استفاده کرده و در زمان تنظیم سند و قرار دادن آن در رهن بانک، مسئول دایره اعتبارات درخواست وی را برای دریافت وام جعاله به صورت شفاهی پذیرفته بود، افزود: مدیر دایره اعتبارات بانک گفت حدود 7، 8 مورد اعتبار جعاله مسکن آماده شده بود که به مشتریان "ویژه" بانک پرداخت شد!

وی عنوان کرد: حال باید پرسید که این مشتریان ویژه چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند، این در حالی است که من هیچ بدهی معوقی به بانکها ندارم و اگر بدانم که مشتری ویژه یعنی چه شاید بتوانم نظر بانک را برای دریافت 5 میلیون تومان وام تعمیرات جلب کنم.

این متقاضی وام تاکید کرد: بهتر است بانک بگوید چگونه می توان یک مشتری ویژه شد تا بتوانیم حداقل برای آن تلاش کنیم. آیا ویژه بودن از نظر بانک بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافت شده است و یا اینکه باید با مسئول دایره اعتبارات و رئیس شعبه آشنایی داشت؟

متقاضی دیگری به خبرنگار مهر عنوان کرد: کارمندان بانک مسکن مطرح می کنند که به جای اینکه 500 هزار تومان در بانک سپرده گذاری کنید و مدتی را بیهوده در نوبت دریافت وام بمانید، بهتر است که پول خود را به خرید اوراق اختصاص دهید.

وی مطرح کرد: اگر فردی بخواهد 5 میلیون تومان اوراق مسکن خریداری کند، حدود 800 هزار تومان از پول خود را برای خرید اوراق و طی مراحل قانونی و ثبت در دفاتر اسناد باید از دست بدهد.

این شرایط در حالی است که برخی دیگر از وامها و خدمات بانک مسکن نظیر پرداخت اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی متوقف شده است که به گفته برخی از کارمندان و مسئولان شعب این بانک به دلیل اوضاع فعلی بانک و سوء استفاده مالی اخیر است که البته این روند مشکلاتی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است.

یک صنعتگر به خبرنگار مهر گفت: ال سی های ریالی و ارزی بانک مسکن هم متوقف شده است، البته ال سی های ارزی برای مشتریان بانک که تولیدکننده و صنعتگر هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.