به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم پورامینی در سخنانی با اشاره به برکات سفر مقام معظم رهبری به استان قم، اظهار داشت: تکمیل و راهاندازی مرکز جامع درمان نگهداری جانبازان اعصاب و روان قم از مصوبات این سفر بوده است.
وی ادامه داد: ارائه خدمات درمانی و بستری جانبازان اعصاب و روان در استان و حذف اعزام این افراد به دیگر استانها از اهداف راهاندازی این مرکز است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم گفت: این مرکز در نزدیکترین مکان به بیمارستان جنرال استان(شهید بهشتی) با 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر، استانی و بنیاد شهید امور ایثارگران احداث میشود.
پورامینی تصریح کرد: اختصاص 30 میلیارد ریال به منظور کمک به مناسبسازی منازل والدین معظم شهدا به تعداد یک هزار و 500 خانواده از دیگر مصوبات سفر رهبری است.
به گفته وی، 50 درصد این مصوبه در سال 89 پرداخت شده و پرداخت مابقی آن در سال 90 در حال اقدام است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم اذعان داشت: بهسازی محیط زندگی والدین شهدا با توجه به کهولت سن ایشان در راستای تکریم خانوادههای معظم ایثارگران از جمله اهداف اجرای این طرح است.
پورامینی کمک به صندوق قرضالحسنه شاهد و ایثارگران به منظور مساعدت در امر تامین منازل مسکونی برای والدین شاهد اتباع غیرایرانی را سومین مصوبه سفر مقام معظم رهبری عنوان کرد.
وی با بیان اینکه جامعه هدف این مصوبه یک صد خانواده شهید غیرایرانی فاقد مسکن در ایران هستند، اضافه کرد: حل مشکل مسکن والدین و خانوادههای شهدای غیرایرانی در ایران و تکریم و تجلیل از ایشان از اهداف اجرای این است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم از اختصاص 30 میلیارد ریال برای کمک به مناسبسازی منازل والدین معظم شهدا به تعداد یک هزار و 500 خانواده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم پورامینی در سخنانی با اشاره به برکات سفر مقام معظم رهبری به استان قم، اظهار داشت: تکمیل و راهاندازی مرکز جامع درمان نگهداری جانبازان اعصاب و روان قم از مصوبات این سفر بوده است.
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