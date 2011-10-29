بازداشت 25 عضو مسلح طالبان/ هشت مخالف مسلح تسلیم شدند

به گزارش خبرنگار مهر ازکابل، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که ۲۵مخالف مسلح را در24 ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور بازداشت کرده است.

بنا بر بیانیه وزارت کشور افغانستان، در۲۴ ساعت گذشته نیروهای پلیس درجریان 6 عملیات نظامی درمناطقی از ولایتهای لوگر، ننگرهار، زابل، خوست، پکتیکا و پروان تعدادی از اعضای طالبان را بازداشت و مقدار زیادی تسلیحات سبک وسنگین را توقیف کردند.

همچنان در خبری دیگرمقامات امنیتی در ولایت بادغیس درغرب افغانستان اعلام کردند که یک گروه هشت نفری مسلح خود را تسلیم نیروهای دولتی کرده وبه برنامه صلح پیوستند.

"عبدالجبار صالح" فرمانده پلیس ولایت بادغیس به خبرنگار مهر گفت: این افراد در گذشته در مناطق مختلف ولایت بادغیس علیه دولت و نیروهای خارجی فعالیت نظامی داشتند.